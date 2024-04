Le squadre più forti tra calcio spagnolo e portoghese: sguardo alle classifiche

Piccolo salto con questo articolo in tre campionati del calcio europeo quasi simili tra di loro, occhio alla stagione e alle classifiche in Spagna, Portogallo e poi nella Serie A.

Le differenze sono molte ma anche le similitudini fra tre stili sportivi e di rapporto con il calcio entusiasmanti. Sia Spagna che Portogallo hanno dato giocatori splendidi alle nostre squadre e viceversa. Mentre corrono voci sulla casa a Parma di Ancelotti, l'allenatore italiano ha dichiarato di trovarsi bene al Real rispondendo alle voci su un possibile trasferimento in Brasile che corrono da tempo.

Per tutti e tre i campionati in analisi, mancano più o meno sette otto giornate di stagione, i giochi sono fatti per le prime in classifica? Lo vedremo, dipende molto dal distacco di punti con la seconda squadra e questo distacco di punti può essere determinante se poco superabile ma anche dove c'è tanta distanza otto giornate sono tante e cariche di imprevisti. Come si sta giocando in Spagna, ad esempio?

Real Madrid favorito negli antepost

Le recensioni di Fezbet Scommesse ci indicano che le squadre spagnole rientrano tra i club seguiti anche nelle piattaforme estere da tifosi e scommettitori. Il Real Madrid prima in classifica si trova favorita negli antepost da tempo con quota sotto i due punti. Alla 29ª giornata, la squadra si trova in una posizione di dominio, con 22 vittorie, 6 pareggi e soltanto una sconfitta.

Il saldo delle reti è impressionante, con 64 gol segnati e solo 20 subiti, portando i punti totali a 72. Il Barcellona si posiziona come la seconda squadra classificata, a 64 punti, e mantiene questa posizione anche nelle previsioni dei bookmakers sia per la fine del campionato che per la prossima giornata. Tuttavia, per superare il Real, attualmente a 64 punti, il Barcellona dovrà non solo segnare almeno tre gol nella prossima partita, ma sperare anche in una sconfitta del Real.

Questo compito non sarà facile, considerando che il Real ha subito solo tre sconfitte in tutta la stagione, registrando 19 vittorie e 7 pareggi, con un totale di 60 gol segnati. Tra gli altri contendenti alle prime posizioni, spiccano squadre come il Girona, terza nella classifica delle favorite, seguita dall'Atletico Bilbao, l'Atletico Madrid e la Real Sociedad. Nel frattempo, dietro di loro si posizionano Betis, Valencia e Villarreal, tra le altre. Tra i giocatori, Jude Bellingham del Real si distingue per le sue 16 reti in 22 partite. Questo talentuoso centrocampista inglese, arrivato nel 2023 dal Borussia Dortmund, ha dimostrato un'eccezionale capacità nel segnare gol, sia a livello di club che in nazionale. Il suo contratto attuale scadrà nel 2029, e il suo valore di mercato supera i 150 milioni di euro.

Prossima esibizione dello Sporting allo stadio José Gomes

Lo Estádio José Gomes, noto anche come Da Reboleira, ospiterà la prossima partita della prima classificata nel campionato portoghese di prima serie, lo Sporting. La sfida sarà contro l'Estrela Amadora. Nonostante l'Estrela si trovi al 13º posto in classifica, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite, lo Sporting è considerato il favorito dai bookmakers. La squadra ha accumulato 65 punti con 21 vittorie, due pareggi e solo due sconfitte, segnando 75 gol e subendone 25. Il Benfica è inseguitore diretto, distante solo un punto e con una partita in più disputata. Il Benfica ha vinto 20 partite, perso due e pareggiato quattro, con sessanta gol segnati.

Lo Sporting e il Benfica hanno entrambi quattro vittorie nelle ultime cinque partite, ma il Benfica ha subito una sconfitta mentre lo Sporting è rimasto imbattuto. Al terzo e quarto posto si trovano il Porto e il Braga. Tra i migliori marcatori del campionato figurano Viktor Gyokeres, Simon Banza e Mijica dell'Arouca, mentre per gli assist si distinguono Rafa Silva, Pedro Goncalves e lo stesso Gyokeres, il capocannoniere del campionato.

Inter e Milan si sfidano a suon di punti nelle ultime otto giornate, resoconto di Serie A

L'Inter continua a dominare la classifica, mantenendo saldamente il primo posto, apparentemente inaccessibile da tempo. Attualmente, il divario con il Milan è di oltre dieci punti, mentre i rossoneri hanno superato la Juventus. Dopo 29 giornate, il Milan ha raggiunto i 62 punti, con tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. La Juventus si posiziona al terzo posto con 59 punti, suscitando l'ira dei tifosi e dei giocatori.

La posizione di Allegri è oggetto di discussione, con speculazioni da parte dei giornali e dei bookmaker, alimentate anche da cifre impressionanti. Nelle ultime cinque partite, i bianconeri hanno vinto solo una volta, pareggiando tre e vincendo una. La paura di una discesa di forma è palpabile. Segue il Bologna al quarto posto con 54 punti, imbattuto nelle ultime quattro partite con una sola sconfitta nel mezzo. La Roma, con quattro vittorie e un pareggio, si trova al di fuori delle posizioni Champions ma è in lizza per l'Europa League.

Nel prossimo turno, il Milan affronterà la Fiorentina, mentre la Juventus sarà ospite della Lazio. Infine, l'Inter affronterà lunedì l'Empoli.