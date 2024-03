L'ultimo aggiornamento di 5Gringos rende la piattaforma universalmente appetibile

La maggior parte dei siti web di iGaming e delle piattaforme di scommesse sportive sono stati pensati per un pubblico specifico. Alcuni sono più adatti ai principianti, mentre altri sono progettati per consentire agli scommettitori di alto livello di avere un'esperienza soddisfacente. In questi termini, 5Gringos è diventato una rara eccezione: con l'ultimo aggiornamento, il sito è riuscito a offrire qualcosa di valido a tutti i gruppi di giocatori contemporaneamente.

Generi di gioco e attività

L'ultimo aggiornamento della piattaforma ha raggiunto due obiettivi contemporaneamente. Innanzitutto, è stata migliorata la serie di strumenti di navigazione implementati nella lobby e ora i giocatori hanno più possibilità di filtrare e ordinare i giochi. Inutile dire che questo rende la navigazione molto più comoda e che gli utenti sono ora in grado di individuare i loro titoli preferiti molto più rapidamente. Questo funziona sia su PC che su mobile, dato che anche l'edizione portatile del sito è stata aggiornata.

Il secondo obiettivo raggiunto con l'ultimo aggiornamento riguarda la copertura di un nuovo genere di giochi. I giochi istantanei o arcade sono una tendenza del settore da circa un anno e l'operatore ha offerto ai suoi giocatori alcuni titoli di questa nicchia, ma il miglioramento che è stato apportato questo mese lo rende ancora più impressionante. Ora sono disponibili per i giocatori decine di Arcade, tra cui Crash, Mines, Hi-Low, Dice e molti altri tipi di giochi.

Termini bancari

Sono state apportate diverse modifiche, tra cui la riduzione del deposito minimo richiesto. Ora è sufficiente ricaricare il saldo di soli 5 dollari, il che potrebbe sembrare insignificante, ma in realtà è un enorme miglioramento per i giocatori che sono a corto di fondi. Per quanto riguarda il tetto mensile dei prelievi, non è stato modificato nella sua essenza, ma il programma VIP del casinò permette ai giocatori di aumentarlo. Inutile dire che si tratta di una spinta significativa per i giocatori di alto livello, che potranno raggiungere facilmente i livelli di fedeltà più alti e prelevare più vincite che mai.

Aggiornamenti per i giocatori dedicati

Prima c'era solo un torneo regolare per le slot machine, ma da questa settimana sono disponibili tre competizioni separate per ogni periodo di sette giorni. Oltre all'evento già esistente per le slot machine, ora ci sono anche tornei dedicati esclusivamente ai giochi con croupier dal vivo e alle scommesse sportive, consentendo a tutti gli utenti della piattaforma di sfidarsi senza doversi allontanare dalla loro attività preferita. Anche tutte le altre promozioni e funzioni extra sono state modificate per essere compatibili con tutti i generi di giochi e scommesse sportive.