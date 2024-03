Alicese/Orizzonti, LG Trino e Virtus Vercelli: giornata positiva

Eccellenza

Alicese/Orizzonti – Cossato 1-1

Buon pareggio dell’Alicese/Orizzonti che sembra aver spezzato la serie negativa. La squadra di Mellano ha acciuffatto il Città di Cossato nel 2^ tempo con Castineira. Poi ci ha pensato Mastrorillo a chiudere la porta dei biancogranata, rimasti in dieci per l’espulsione di Botalla. Il prossimo turno slitta al 7 aprile: trasferta a Settimo con il Pro Eureka, preceduto dal recupero con il Bellinzago del 3 aprile.

Alicese/Orizzonti: Mastrorillo, Soncin Schettino, Capodaglio Pelle Mane, Moussaif (dal 57’ Grosso) Botalla Yon (dal 55’ Diadoro) Clerici Castineira (dal 75’ D’Arcangelo). A disp: Ravetto, Eusebione, Bonadonna, Omoregbe Ray, Verna, Ferri. All. Mellano.

Marcatori: al 46’ Canton (Co), al 55’ Castineira (A)

Promozione

Omegna – Lg Trino 1-3

Finalmente il Trino riesce a rosicchiare punti al Briga che tra l’altro perde la vetta della classifica a favore del Baveno. La graduatoria recita: Baveno 48 punti, Briga 47, Trino 43, queste ultime due squadre hanno una partita in meno. Gli azzurri ad Omegna sono andati a segno con Brugnera e Vergnasco a cui si è allineato Boccalatte, bravo e determinante nello sbloccare il risultato. Prossimo turno il 7 aprile. Trino – Baveno, ovvero partitissima per puntare alla promozione diretta.

Lg Trino: Cerruti, Buscaglia (dal 60 Micillo) Francinelli (dal 56’ Passanante), Marteddu Baggio Meo Defilippi (dal 70’ Pasini) Boccalatte Birolo Vergnasco (dall’80’ Pane) Brugnera dall’85’ Maino). A disp: Civiero, Pancallo, Osenga, Agostini. All. Yon.

Marcatori: al 29’ Brugnera (L), al 31’ Modesti (O), al 72’ Boccalatte (L), al 75’ Vergnasco (L)

1^ Categoria

Virtus Vercelli – Serravallese 3-0

La Virtus Vercelli vince e mantiene il quarto posto, recuperando anche 1 punto al Valle Elvo. Partita mai in discussione e in discesa dopo appena sei minuti. Un buon viatico in vista dell’insidiosa trasferta di Aosta con il CGC, che segue in classifica i gialloneri. Buona prestazione del secondo portiere Scrivanti che ha sostituito il titolare Cairola e dell’onnipresente Torrau.

Virtus Vercelli: Scrivanti, Benincasa Gregoraci, Torrau Corradino (dal 72’ Battaglia) Bertolone, Rossi (dal 73’ L. Bellinghieri) Napolitano (dall’82’ Bottalico) Fogazzi (dal 75’ Galuppo) Bettini Tinaglia (dal 61’ Ait Bel Hadi). A disp: Cairola, Arlone, C. Bellinghieri Gulin. All. Ombergozzi.







Marcatori: al 6 Fogazzi (V), al 36 autogol Mhreti (V), al 67’ Corradino (V)

Altri risultati

Livorno/Bianzè – CGC Aosta 1-2

Santhià – Quaronese 0-2

Valle Cervo Andorno – Cigliano 2-0