Riva Vercellotti (fFDI): «Mezzo milione all’Angiono Foglietti, risorse fondamentali per salvare l’agricoltura vercellese»

«Il sostegno di mezzo milione di euro, approvato ieri nella Legge di stabilità regionale a favore del Consorzio Angiono Foglietti, è una boccata d’ossigeno e un intervento concreto per salvare la produzione cerealicola, ortofrutticola e zootecnica del vercellese». A dichiararlo il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Riva Vercellotti, in seguito all'approvazione avvenuta nella giornata di ieri a Palazzo Lascaris della Legge di stabilità regionale per l’anno 2024, all’interno della quale è previsto un contributo di 500 mila euro a favore del Consorzio irriguo per le spese di sollevamento dell’acqua e per gli interventi urgenti di manutenzione degli impianti.

L’Angiono Foglietti, importante e storico Consorzio irriguo che abbraccia quattro comuni del vercellese - Cigliano, Borgo d’Ale, Moncrivello, e Alice, insieme a Cavaglià nel biellese e Villareggia e Vische nel torinese - riveste un ruolo cruciale per l’agricoltura e l’approvvigionamento idrico di un vasto territorio di 4000 ettari. Il Consigliere Riva Vercellotti ha sottolineato come la mediazione operata dalla Regione abbia preservato la stagione irrigua 2024 dell’Angiono. «L’insieme di tanti problemi arrivati tutti insieme, a partire dalla crisi idrica e dagli aumenti energetici degli ultimi anni, hanno portato ad un aumento smisurato dei costi e una difficile gestione nei rapporti tra Idromazzè e Consorzio Angiono Foglietti – continua Riva Vercellotti – il contributo di mezzo milione rappresenta così un impegno concreto e responsabile della Regione per sostenere l'agricoltura vercellese e piemontese in una situazione eccezionale».

Il Consigliere di Fratelli d’Italia ha ringraziato i sindaci dell'area vercellese per il loro sostegno e collaborazione nell'affrontare questa sfida: «L’aiuto, il confronto e la collaborazione anche dei sindaci del vercellese è stata certamente utile; un ringraziamento particolare al sindaco di Cigliano, Diego Marchetti e al Consigliere delegato di Ovest Sesia e Presidente del distretto irriguo di Cigliano, Stefano Bobba per i continui solleciti e consigli in questi ultimi mesi».