Elezioni Europee: arriva Stefano Bandecchi (Alternativa Popolare)

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e imprenditore patron di Unicusano, il 22 e 23 marzo sarà presente nel Vercellese e a Novara, nel tour elettorale che accompagnerà Alternativa Popolare, il Movimento di cui Bandecchi è leader, alle prossime elezioni Europee.

Due gli incontri in città: venerdì alle 10,30 Bandecchi sarà al mercato di piazza Cavour a incontrare la popolazione e, alle 18,30 sarà al Modo Hotel per un incontro in cui prenderanno parte anche Paolo Ferrari, coordinatore provinciale di AP, Daniele Cantore coordinatore regionale del Movimento e Paolo Tiramani segretario di Piemonte al Centro. Bandecchi è il primo leader nazionale a far tappa a Vercelli nel corso della campagna elettorale.

Sabato mattina alle 10,30 Bandecchi sarà al mercato di Borgosesia a incontrare la popolazione. Sabato alle 15,30 invece sarà presente in corso Cavallotti a Novara con il segretario provinciale di Ap Novara Dario Corbellini, Erika Nieddu presidente di Piemonte al Centro e Francesca Ricca consigliere comunale di Ap a Novara.