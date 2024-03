Due nuove panchine per parlare di prevenzione

Due nuove panchine davanti alla Piastra di Vercelli, per ricordare l'importanza della prevenzione delle malattie renali e della diffusione di una più compiuta conoscenza dell'endometriosi.

Presentata da Vania Mento, presidente dell'associazione "La voce di una è la voce di tutte", è stata inaugurata una “endopank” gialla dotata di QR code che rimanda a un video in cui l’esperto spiega come riconoscere i segnali dell’endometriosi. Poco distanza anche panchina rossa in memoria di Mirella Cafasso, storica paziente in dialisi, per sensibilizzare l’importanza della prevenzione delle malattie renali.