Controlli in via Pirandello: denunciati due occupanti abusivi. Avevano anche un po' di hashish

Riflettori accesi sull'edificio dismesso di via Pirandello, di proprietà dell'Inps., ora trasformato in un rifugio di sbandati. Nel pomeriggio di giovedì 14 marzo, la Squadra Volanti della Questura di Vercelli ha denunciato a piede libero due soggetti di origine marocchina, sorpresi ad occupare alcuni locali dell’edificio pubblico appartenente all’Inps, da tempo in stato di disuso.

L’intervento è nato dalla segnalazione di un tecnico manutentore che doveva effettuare alcuni lavori nello predetto stabile, il quale, insospettito dall’anomala apertura con danneggiamento degli infissi del portone d’ingresso e dalla presenza di alcune voci provenienti dall’interno, ha allertato il 112.

Gli agenti delle Volanti, dopo aver perlustrato l’edificio, hanno rintracciato un 18enne marocchino, già noto per numerosi interventi effettuati nei suoi confronti, e un 37enne suo connazionale, chiuso all’interno di un locale, dove aveva allestito un dormitorio improvvisato.

Durante il controllo, il più giovane è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di hashish, sottoposti a sequestro amministrativo, con contestuale segnalazione alla locale Prefettura. Entrambi i soggetti, terminati gli accertamenti venivano deferiti all’Autorità giudiziaria per l’illecita e arbitraria occupazione di un edificio pubblico.

Lo stabile di via Pirandello, complici l’ubicazione in una zona appartata e lo stato di dismissione nel quale versa da anni, è stato oggetto di altri interventi effettuati dal personale dell’Ufficio prevenzione generale e sicurezza pubblica della Questura. Da ultimo, domenica 10 marzo le volanti intervenivano nuovamente per la segnalazione di un numeroso gruppo di giovani, intento a recare disturbo e ad accendere petardi sulla pubblica via.

Sul posto, gli agenti hanno identificato 19 ragazzi di età compresa tra i 14 e 27 anni, 7 dei quali già con precedenti giudiziari o di polizia, intenti a girare alcune riprese per un video musicale. Appurata l’assenza di petardi e altri pericoli, i ragazzi sono stati fatti allontanare dall’edificio.