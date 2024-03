Imbocca viale Garibaldi contromano: nel sangue tre volte l'alcol consentito

Alla guida della sua auto, ha imboccato viale Garibaldi contromano incappando, però, in una pattuglia della Squadra Volanti della Questura che, dopo averlo fermato e sottoposto agli accertamenti del caso, lo ha denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Gli accertamenti alcolemici, infatti, hanno rilevato una presenza di etanolo nel sangue pari a 1,77 grammi per litro, di oltre tre volte superiore al massimo consentito.