Calcio : la partita Roma-Fiorentina

La Roma e la Fiorentina

La Roma ottiene un punto importante grazie al gol del giocatore Llorente nella partita contro la Fiorentina. Anche il misterè contento della squadra, mentre il tecnico Vincenzo Italiano subisce il suo secondo ko. La Fiorentina nonostante tutto gioca un buon campionato e le sue vittorie contro la Lazio, il Torino ed i Maccabi Haifa le hanno permesso di andare avanti nella classifica. Laquindi con quel punto sale e va avanti, il nuovo tecnico tuttavia si sta impegnando con i suoi ragazzi lavorando duro per ogni partita che devono finire di affrontare fino alla fine. Prendere il posto diper Daniele De Rossi è un onore per la sua minima esperienza da allenatore ma a quanto pare sembra che sia abbastanza determinato per raggiungere i suoi obiettivi.

La partita Roma-Fiorentina

Un match che inizia con molta energia da parte dei giocatori della Roma, dove Daniele De Rossi lancia la formazione 3-5-2 con i suoi tre giocatori migliori ossia Llorente, Aouar ed Angelino. Invece l'allenatorepunta sulla formazione dove in difesa ci sono sia Luca Ranieri che Nikola Milenkovic, Lopez, Sottil, Gonzalez e Andrea Belotti. I giallorossi partono dunque subito ad aggredire gli avversari, dove si vede arrivare Romelu Lukaku che parte in picchiata. I viola rispondono conche crossa dove la palla finisce nell'angolo, ma il difensore Luca Ranieri con un colpo di testa fa la sua giocata. A quel punto i giallorossi lottano con fatica per non subire il raddoppio dato che Mandragora e Belotti tentano di studiarsi bene la mossa per la prossima rete.

Il secondo tempo della partita

Vista la mal parata, e l'ammonizione di Mancini, il tecnico Daniele De Rossi inserisce in campo. Anche nonostante il cambio, la partita resta la stessa, mentre il giocatore dei viola Bonaventuratenta di segnare il secondo gol. Il primo tempo dunque termina con rammarico per i giallorossi, ma tutto cambia nel momento in cui la Roma cerca di attaccare con aggressività l'avversario sulle fasce dove il giocatore Cristante prende il sopravvento. Ma in seguito ecco che arriva Aouar che grazie ad un cross die Dybala segna la rete. Quindi si pareggia, ma la partita continua ad essere intensa, ma Rolando Mandragora segna un altro gol e a quel punto la Roma inserisce anche Baldanzi e Zalewski. Arriva il rigore, ma il tiro di Biraghi viene parato alla grande. Accedi su 22Bet dall'Italia , effettua il login e fai le tue puntate, nella piattaforma ci sono tanti vantaggi per tutti gli utenti, tra cui le offerte dei nuovi bookmakers che regalano pronostici, quote e bonus di benvenuto da usufruire all'interno del sito.

Il finale del match

Questo secondo tempo della partita si rivela piuttosto piena di emozioni, i tifosi della Roma e della Fiorentina non fanno altro che lanciare urla dallo stadio. Tanto incoraggiamento per tutte e due le squadre ma lamentre passano i minuti e si arriva al finale non ci spera più. Passaggi di palla dove si cerca almeno di pareggiare ma per qualche minuto tutto resta bloccato finoa quando non arriva il giocatore spagnolo Diego Llorente che appena ha la palla sui piedi ci prova e con tanta fortuna si segn il gol mancato. La Roma ottiene il suo punto d'oro e lasubisce il suo secondo ko dopo aver ottenuto le ultime 4 vittorie. Vivi l'evento del Monterosa Ski un divertimento assoluto che parte dalla pista dello sci al fiume che per saperne di più ed avere maggiori informazioni sull'evento più pazzo tanto atteso puoi andare a cliccare qui.