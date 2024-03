Il mondo del riso protagonista al Soroptimist di Vercelli

La conviviale del Soroptimist di Vercelli di mercoledi 13 marzo ha visto il mondo del riso protagonista della serata, raccontato attraverso le esperienze di due donne che hanno raggiunto posizioni di grande rilievo, è stato un confronto tra il mondo agricolo e quello industriale. A dialogare con la presidente del club Lucia Ruzzante la presidente nazionale di Ente Risi, Natalia Bobba soroptimista da anni, e Ivonne Basile direttore commerciale e marketing di Mundiriso, nota azienda presente sul nostro territorio. Ospiti della serata anche il presidente Confagricoltura di Vercelli-Biella Benedetto Coppo e il direttore Acquisti di Mundiriso Massimo Magistrini.

Focus della serata le difficoltà’ incontrate, le passioni e i successi delle due relatrici, due donne che hanno saputo raggiungere posizioni apicali in un mondo fino a poco tempo fa appannaggio maschile.

Basile e Bobba si sono raccontate con generosità’ condividendo le proprie esperienze e ripercorrendo le sfide professionali affrontate. Basile ha condiviso le difficoltà’ nel conciliare un lavoro tanto impegnativo con la gestione familiare, il coraggio di aver spesso cambiato ambiti lavorativi cogliendo ogni opportunità’ incontrata, Bobba ha raccontato il suo amore fin da bambina per il mondo agricolo e per l’azienda di famiglia, gli studi fatti, gli anni in Confagricoltura e alla guida di “Donne & Riso” fino alla inattesa e prestigiosa nomina ministeriale alla presidenza di Ente Risi, istituzione nazionale che ha tra i propri fini la promozione e la mediazione tra agricoltori e industriali del settore.

Una bella e partecipata serata durante la quale la presidente Ruzzante ha voluto, con grande sensibilità’ in concomitanza della recente Festa della Donna, ricordare le socie scomparse che tanto si sono spese per la parità di genere, in particolare Laura Dallera mancata di recente e Paola Aghina, brava giornalista, di cui ricorrono in questi giorni i 9 anni dalla prematura scomparsa.

Alla fine della serata ogni partecipante ha lasciato il salone del Circolo con un fiore e qualche nozione preziosa in più’ sul cereale tesoro del nostro territorio.