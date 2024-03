Sci, prima vittoria in Coppa Europa per Emilia Mondinelli

Prima vittoria in Coppa Europa per la sciatrice alagnese Emilia Mondinelli che ha vinto lo slalom di Norefjell, garantendosi, per il prossimo anno, l'accesso alla Coppa del Mondo.

Con questo successo, la 19enne valsesiana si garantisce la matematica certezza di chiudere la stagione sul podio della classifica di specialità, dal momento che, al termine del calendario di Coppa Europa, manca solo lo slalom delle finali di Hafjell. Una gara condotta sempre al comando quello della giovane sciatrice, tesserata tra le Fiamme Gialle.

A Emilia Mondinelli, molto più che una speranza per lo sci italiano, sono andati subito i complimenti del Comune di Alagna che si "coccola" la giovane campionessa.