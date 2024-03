Finto tecnico e finto vigile urbano truffano una pensionata

Ancora una truffa, purtroppo a segno, con la tecnica del falso tecnico, Verso le 9 di martedì, a Cigliano, si è presentato a casa di una signora di 79 anni un individuo, qualificandosi come “tecnico della società elettrica”, al fine di provvedere a una verifica dell’impianto della corrente di casa, siccome nella via si sarebbero verificati degli anomali cali di tensione. Tuttavia, per effettuare quest’operazione, il presunto tecnico ha spiegato alla donna che era necessario riunire tutti gli oggetti in oro in un luogo lontano dalle pareti dell’abitazione, al fine di preservarli da eventuali danneggiamenti dovuti a possibili improvvise scariche elettriche.

A questo punto, mentre la signora stava raccogliendo tutti i suoi preziosi e un orologio per metterli in un cestino al centro del letto matrimoniale, è sopraggiunto un secondo individuo, vestito in modo da sembrare un vigile urbano, con il compito di sorvegliare l’attività del tecnico e rassicurare le persone che non si trattava di una truffa.

Non appena i gioielli e l’orologio sono stati collocati sul letto, usando lo stratagemma di chiedere di poter fare una telefonata, i due soggetti si sono repentinamente impossessati dei preziosi e se la sono data velocemente a gambe, lasciando la vittima nello sgomento di comprendere di essere caduta nella trappola di due truffatori senza scrupoli. Il valore della refurtiva ammonta a qualche migliaio di euro. Indagano, al fine di giungere ad una possibile identificazione dei malfattori, i Carabinieri della Stazione di Cigliano.