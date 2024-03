Deposito Nucleare di scorie: il sindaco Pane ha ceduto

Riceviamo e pubblichiamo.

Apprendiamo con soddisfazione che gli sforzi di queste settimane portati avanti dal Comitato TriNo, dai consiglieri comunali di minoranza di Trino e di tutti gli altri comuni della Provincia che su spinta dei nostri consiglieri comunali si sono espressi contrariamente al Deposito Nucleare di scorie, hanno portato un primo risultato: il Sindaco Pane ha ceduto e ha revocato la delibera di autocandidatura.

Lo ha fatto con un’altra delibera piena di livore, nella quale accusa e scarica responsabilità di eventuali ritardi a tutti coloro che si sono opposti a questa scelta irresponsabile, che andava contro tutte le valutazioni scientifiche che avevano decretato Trino come sito non idoneo a ospitare il deposito. Una delibera che contiene passaggi in cui il Sindaco accusa lo schieramento del NO di non aver mai proposto alternative: un falso, in quanto tutti noi abbiamo sempre ribadito l’importanza di ospitare il deposito all’interno di uno dei 51 siti considerati idonei dalle valutazioni scientifiche.

Una delibera che arriva pochi giorni dopo che i nostri consiglieri provinciali di minoranza hanno protocollato in provincia un Ordine del Giorno mirato a far esprimere anche il Presidente in maniera contraria al deposito, cosa che non aveva mai fatto formalmente finora. A quanto pare, serviva una spintarella per far assumere anche a lui una posizione contraria al suo compagno di partito Sindaco di Trino.

Attendiamo quindi ulteriori dettagli dalla conferenza stampa di oggi pomeriggio, che auspichiamo non si trasformi in una passerella del Sindaco di Trino e del Presidente della Provincia, che se confermeranno quanto parrebbe essere emerso, hanno semplicemente messo una toppa a un danno causato dal loro partito, dal loro Governo e dalla loro giunta comunale. Speriamo che al massimo chiedano scusa e che la scelta non sia solo una pausa di riflessione in vista del voto regionale.

Ringraziamo il Comitato TriNO e tutti gli amministratori che si sono uniti in questa battaglia a difesa del nostro territorio.

Resteremo in ogni caso vigili, perché la partita potrebbe ancora non essere finita.

Segreteria Provinciale e Consiglieri Provinciali Partito Democratico Vercelli e Valsesia