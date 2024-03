Consiglio regionale: arriva l'ora di Michela Rosetta?

E' arrivato il momento di Michela Rosetta in Consiglio Regionale? Dopo le dimissioni di Alessandro Stecco - che dal primo marzo ha preso servizio all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli come primario di Radiologia - la Lega è alle prese con la partita del subentro per i pochi mesi che precedono le elezioni di giugno.

Prima esclusa alle Regionali 2019 è Michela Rosetta, ex sindaca di San Germano: ai tempi la sua buona prova elettorale era stata sostenuta dalla componente del partito che contrastava la leadership di Paolo Tiramani. Allontanta dal partito dopo l'inchiesta giudiziaria che ha posto fine alla sua esperienza amministrativa, oggi l'ingresso dell'esponente vercellese, potrebbe non essere più tanto benvisto in un partito che si sta misurando con verdetti elettorali poco favorevoli.

Così, nonostante l'affettuoso saluto che il leader regionale Riccardo Molinari le aveva tributato anche in occasione dell'inaugurazione della sede della Lega di Vercelli, in corso Fiume, martedì sono stati proprio i consiglieri leghisti a far mancare il numero legale nella riunione della Giunta per le elezioni che avrebbe dovuto votarne il subentro. Se ne riparlerà la prossima settimana.