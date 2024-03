Suzan, 28 anni: «In fuga da una guerra che si è presa i miei anni migliori, sto costruendo qui il mio futuro»

«La guerra ha rubato i miei anni migliori, ha distrutto la mia casa, la chiesa che frequentavo, ha ucciso la mia amica, e ha obbligato il mio popolo a fuggire: ma noi siriani non siamo tristi, amiamo la vita; la guerra ci ha costretto a essere più forti ma io so che il futuro sarà di nuovo nostro, ovunque saremo». Suzan Ibrahim ha 28 anni, studia all'Università e, nel 2023, ha svolto il servizio civile al Museo del Duomo. E' siriana come Yusra Mardini, la giovane nuotatrice cui la Città di Vercelli e Gariwo hanno dedicato un albero nel Giardino dei Giusti del parco Iqbal Masih.

Nel 2015, insieme alla sorella, Yusra ha contribuito a salvare i compagni di fuga, trascinando per tre ore, a nuoto, il gommone in avaria e, nel 2021, è stata portabandiera e più giovane olimpionica della squadra dei rifugiati in gara a Tokyo. La sua azione eroica ispirato un film uscito nel 2022, "Le nuotatrici", e, nel parco del rione Cervetto, anche la targa di dedica dell'albero, realizzata da Egor Chiriac, studente del primo anno del liceo Artistico, arrivato da pochi anni dalla Moldavia. «Anche lui - ha detto Daniela Fontanesi, vice preside dell'Alciati - sa cosa vuol dire vivere sotto le bombe».

E' stata una cerimonia con tanti giovani per protagonisti quella organizzata lunedì dal Comune: lo ha sottolineato anche il sindaco, Andrea Corsaro, nel suo intervento introduttivo: «Quest'anno dedichiamo una pianta a una ragazza come tutti voi che ha rischiato la sua vita per soccorrere gli altri».

Tra i rappresentanti delle istituzioni e di tutte le forze dell'ordine, c'erano il prefetto Lucio Parente, il sindaco Andrea Corsaro, monsignor Giuseppe Cavallone, il questore Giuseppe Mariani e il colonnello della Finanza, Ciro Natale. C'erano anche i ragazzi del Servizio Civile e dell'Informagiovani, oltre che numerosi studenti dell'Artistico e di altri istituti superiori vercellesi che hanno aderito, come tutti gli anni, all'iniziativa.