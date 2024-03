Jiujitsu: Pietro Ferrero torna in gara alla grande

Sabato 9 marzo al Palacarrara di Pistoia si è svolta la competizione annuale dell'Unione Italiana Jiujitsu "Pistoia Challenge", gara valevole per il ranking nazionale 2024. Quest'anno con limite massimo di 700 atleti iscritti e tutti i posti disponibili assegnati già da parecchi giorni prima del limite temporale. Per il Pro Vercelli Bjj partecipa nella categoria 76 kg Pietro Ferrero, dopo un sofferto stop di due mesi a causa della lesione al costato occorsa in combattimento al Trofeo Bianchi a gennaio. Una buona prestazione saluta il ritorno di Ferrero alle gare nazionali con una netta vittoria nella categoria di gara con più atleti iscritti. Ferrero passa il primo turno per squalifica dell'avversario e poi si guadagna il gradino più alto del podio con una serie di vittorie per sottomissione prima della fine del tempo di combattimento: la prima per leva dritta al piede, la seconda per leva al braccio e la terza per “mano de vaca” la leva al polso, quest'ultima dopo soli 24 secondi di combattimento. «Un ritorno con una bella grinta, che lascia ben sperare per il ricco calendario agonistico di primavera», dichiara il maestro Roberto Lai del Pro Vercelli Bjj.