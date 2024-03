Prencipe: «Forza Italia riprende quota: gli elettori ci riconoscono come moderati veri»

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo il lusinghiero risultato delle elezioni in Sardegna, Forza Italia segna un altro importante risultato alle elezioni abruzzesi, toccando ben il 13,4% dei consensi e superando di oltre cinque punti il risultato delle politiche.

A distanza di poco più di un anno dalle elezioni politiche, Forza Italia continua il suo cammino di crescita, nel solco del Presidente fondatore Silvio Berlusconi, con il suo Segretario Nazionale Antonio Tajani, eletto alla guida del partito, al culmine delle stagioni congressuali conclusasi a Roma a fine febbraio.

Lo slancio dato al partito dalla stagione congressuale e dai risultati elettorali ottenuti in queste tornate regionali, traccia sempre di più in modo marcato il cammino del voto moderato in Italia, ponendo Forza Italia come l’unica vera casa dei moderati, per tutti quei cittadini che si riconoscono e si identificano nei valori di buon governo liberali e cattolici che Forza Italia esprime in maniera autentica nel Centro Destra.

Anche a livello locale Forza Italia è pronta ad affrontare la imminente stagione elettorale, mirando a bissare e superare il risultato abruzzese, sapendo che oggi Forza Italia è l’unica vera forza politica in grado di attrarre consensi dal quel voto moderato, liberale e cattolico che rappresenta la maggioranza dei cittadini, forte della propria Carta dei Valori e dei propri rappresentanti, donne e uomini, che ne incarnano in maniera autentica il pensiero.