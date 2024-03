Kelany e Riva Vercellotti: tour tra gli iscritti di vercellese e Valsesia

Tour tra vercellese e Valsesia per la commissaria di Fratelli d'Italia, Sara Kelany che ha incontrato amministratori locali e militanti. Con lei il consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti, per il quale si preannuncia un secondo mandato in Consiglio regionale.

Il programma si è aperto venerdì nel tardo pomeriggio dalla città di Trino; sabato, dopo un giro della città di Vercelli, partenza per Borgosesia, Kelany e Riva Vercellotti hanno incontrato il sindaco della città e successivamente iscritti e simpatizzanti. Nel pomeriggio tappa a Varallo e, infine, il tour si è concluso a Gattinara, dove alle 17,30 si è svolto un ultimo momento di incontro dedicato agli iscritti e ai simpatizzanti. «Questo fine settimana ha rappresentato per Fratelli d'Italia una fondamentale occasione di incontro e scambio sulle necessità e le aspettative dei cittadini e delle istituzioni locali - si legge in una nota del partito -. Sara Kelany e Carlo Riva Vercellotti hanno portato avanti con convinzione il dialogo, certi che dal confronto nasca sempre costruzione».