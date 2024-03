Un morto e un ferito in codice rosso: le immagini dello schianto di Buronzo - foto

C'è voluto l'impegnativo lavoro delle squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli e della squadra volontaria di Cossato per prestare i soccorsi alle due persone coinvolte nel tragico incidente costato la vita al biellese Massimo Marchi.

Tragico il bilancio: Marchi ha perso la vita mentre il conducente del mezzo pesante è stato trasportato in ospedale in elisoccorso e ricoverato in codice rosso.