Rices: sconfitta ma un grande inseguimento

Rices-Montalto 70-77

Tabellino Rices.

Cattaneo, Liberali 23, Skilja 11, Vercellone 14, Agoglia 9, Sow 9, Volpe 2, El Hammami, Maccapani, Paulato 2, Curino n.e, Gamba n.e.

Allenatore Antonio Galdi.

Nonostante un Liberali devastante (da 5 in pagella il primo quarto, ma da 8 il secondo e il terzo), nonostante le 4 bombe di un Vercellone in gran serata e nonostante la buona prova anche di altri (per esempio Skilja, ma buona anche la prestazione di Sow, non ancora al meglio) i Rices non ce l'hanno fatta a raggiungere e superare, domenica sera alla Bertinetti, il Montalto Dora che ha vinto di 7 lunghezze (77 a 70), ma faticando

Primo quarto. Rices in affanno, Liberali poco pericoloso e impreciso nei passaggi, il Montalto va a a canestro con facilità, i Rices no. Il poeriodo vede i ragazzi di Galdi sotto di 10: 12 a 22.

Secondo quarto. Le cose non vanno meglio, anzi: in un minuto gli ospiti si portano a +19 (Rices 12 Montalto 31), la squadra di Galdi, però, reagisce anche grazie a un super Liberali autore di 16 punti alla fine del secondo periodo, con i Rices sotto di 17: Rices 35 Montalto 52.

Dopo l'intervallo Galdi manda un campo una squadra trasformata. Poche palle perse, giro palla e tagli ficcanti, ottimo lavoro difensivo. Sul punteggio di 39 a 57, i Rices realizzano 8 punti (bomba di Liberali, canestro di Sow e altra applauditissima tripla di Vercellone) e si portano a -10: 47 a 57: ha inizio l'inseguimento. Alla fine del terzo periodo il Montalto è sopra, ma solo di 9 lunghezze: 57 a 66.

Quarto periodo. L'inseguimento continua, fino al termine. Bomba di Vercellone, Rices sotto di 6 a 1 minuto e 54 secondi. avanti tutta, ma per due volte la palla tocca il ferro del canestro e non si deposita dentro. Giusto comunque il risultato finale (70 a 77). Il Montalto è squadra con più esperienza e muscoli, insomma più forte. Ma ha dovuto sudare, e non poco.