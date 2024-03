Pagelle della Pro che ha perso in casa col Legnago

Mastrantonio: 6

Grandi parate, ma è indeciso sul terzo gol.

Iezzi: 5,5

Ha perso qualcosa per strada, da qualche giornata.

Parodi: 5,5

Se la cavicchia

Camigliano: 6,5

Sbroglia almeno due situazioni delicate in area.

Rodio: 6

Un gran primo tempo. Si spegne nella ripresa.

Iotti: 5

Il piccolo guerriero ha dato troppo nelle... puntate precedenti. Commette qualche errore che non è da lei. Resta comunque uno dei migliori di questa annata...



Santoro: 5

Un po' come Iezzi. Non è più il faro di centrocampo.

Haoudi: 5,5

Qualche bella giocata, ma alla fin fine è poco incisivo.

Petrella: 5,5

Parte bene e poi scompare.

Rojas: 5

Una gran bella giocata e poi tanti, troppi errori.

Maggio: 7

Il migliore. Certo, sciupa l'occasione del possibile pari, ma davanti è l'unico che "punge".

Mustacchio: 6

Con lui qualcosa in più, davanti, si vede.



Nepi: 6

Non gioca male, e va vicinissimo al gol.

Citi: ng.

Dossena: 5

Diamo tutte le colpe a lui e... non se ne parla più. Anzi, mandiamolo via... Sarebbe l'ennesimo errore del 2024.