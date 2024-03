Dossena e Mustacchio: il pensiero corre al derby

Ancora un rovescio per la Pro al Piola, fino al girone d'andata fortino inespugnabile, ora terra di conquista per molti. Mister Andrea Dossena analizza il ko con il Legnano: "Stiamo incassando troppi gol: difficile poter fare risultato quando si viaggia con due o tre gol concessi agli avversari. Non mi riferisco solo al reparto arretrato ma all'intesa fase difensiva, come in occasione del primo gol con l'intera difesa dietro la linea del pallone: avremmo dovuto essere più cattivi, andare a pressare il giocatore prima del tiro. E anche il raddoppio è arrivato con una conclusione praticamente senza nostri giocatori al contrasto. I numeri non mentono e i gol subiti nel girone di ritorno sono troppi. Sotto il profilo del gioco qualcosa siamo riusciti a creare: arrivando diverse volte al tiro e trovando qualche cross insidioso dal fondo. Ma per riuscire a invertire questo trend dovremo essere più "cattivi" sia in attacco che nelle altre zone del campo".

Adesso il derby: "Arriviamo al match di Novara nella stessa situazione psicologica in cui gli azzurri si erano presentati da noi all'andata. E' l'occasione per tutti di dimostrare di essere "tornati" ai nostri livelli. Dovremo alzare la concentrazione anche se, sotto questo aspetto, non è venuta meno".