Fusione tra Lupetti Bianchi ed LG Trino

Oltre 250 ragazzi nel settore giovanile. Uno stadio da 1000 posti. Un centro sportivo. Cinque campi a disposizione di cui 3 in erba sintetica. Il progetto per i bimbi disabili esteso a più Comuni. Sono alcuni numeri dell’USD Lupetti Bianchi Trino, la società che nascerà ufficialmente il primo luglio 2024.

Dopo diversi mesi di lavoro, lunedì 26 febbraio è stato trovato l’accordo fra Lg Trino e Lupetti Bianchi Stroppiana. Il nuovo presidente sarà Luigi Falcone, i vice saranno Antonio Ferrarotti e Giorgio Pancallo. I presidenti onorari saranno Giuseppe Buffa e Carlo Olmo.

«Uniamo le forze per offrire ai ragazzi la possibilità di poter praticare calcio in strutture adeguate e usufruendo dell’insegnamento di validi istruttori» dice il presidente, Luigi Falcone. «I Lupetti Bianchi si alleneranno nel centro sportivo di Trino, fiore all’occhiello della provincia, sui campi dell’oratorio di Stroppiana e della Veloces a Vercelli per il quale non smetteremo mai di ringraziare don Luciano Condina. L’obiettivo - anticipa Falcone - sarà avere tutte le categorie: dalla prima squadra, che attualmente milita in Promozione, fino alle scuole calcio che verranno distribuite a Vercelli, Trino e Stroppiana».

Grazie all’apporto del Comune di Trino, il progetto disabili si amplierà anche in quelle aree. «Abbiamo trovato subito disponibilità da parte dell’Amministrazione comunale - prosegue Falcone -; nelle prossime settimane daremo i dettagli perché il calcio, nel vercellese, sia sempre più inclusivo e alla portata di tutti. Il progetto disabili sarà seguito sempre dal massofiosioterapista Andrea Bernini». Il vice presidente Antonio Ferrarotti dice: «Siamo contenti di questo traguardo, dopo primi contatti con il direttore generale dei Lupetti, Gigi Cazzulino, e con Giorgio Pancallo che è stato anche con noi come dirigente. È un’ottima cosa che, nel giro di poche settimane, siano state coinvolte altre persone per dare il via all'iniziativa. Sono sicuro che si farà bene».

Venerdì 22 marzo, all’impianto sportivo Roberto Picco di Trino, sarà organizzato il primo sponsor day. L’appuntamento è fissato per le ore 11. Sono già state invitate molte realtà imprenditoriali del territorio vercellese e torinese oltre che la prestigiosa Fondazione Ofelia e Mario Martoglio.