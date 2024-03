Tavoli da Pranzo in Vetro: Eleganza e Versatilità

La sala da pranzo è la stanza della casa in cui ci si ritrova con amici e famigliari per conversare e condividere gustosi pranzi e cene in compagnia. È importante creare in questo ambiente un’atmosfera conviviale scegliendo complementi d’arredo che siano piacevoli per lo sguardo e funzionali.

Il tavolo da pranzo, arredo principale di questa stanza, può essere realizzato in diversi materiali. Tra questi ci sono i tavoli da pranzo in vetro, grazie alla loro eleganza sono un complemento d’arredo sempre di moda e versatile che ben si adatta a qualsiasi stile di arredo.

Il vetro è un materiale affascinante, la sua trasparenza e il modo in cui riflette la luce creando proiezioni di colore attirerà gli sguardi dei commensali rendendolo il principale protagonista dell’ambiente.

Tra gli e-commerce del settore l’offerta di tavoli da pranzo in vetro è ampia, tra quelli saliti alla ribalta c’è Viadurini.it, grazie all’esclusivo design italiano e alla cura per ogni dettaglio. Il suo ampio catalogo di tavoli moderni realizzati da artigiani italiani è molto apprezzato dagli amanti del vero made in Italy.

Vantaggi e Falsi Miti

Il grande vantaggio di avere unè senza dubbio quello di poterlo abbinare a. Se inserito in unadonerà un tocco chic e lussuoso a tutto l’arredamento. Mentre in unatrasmetterà all’ambiente un’atmosfera ricercata e unica. Ma i vantaggi non sono finiti. Questi modelli di tavolo possono essere realizzati in diverse forme e dimensioni per essere comodamente inseriti in ogni spazio della casa.

Infine un mito da sfatare è quello che riguarda la resistenza e la sicurezza dei tavoli in vetro. Questi tavoli da pranzo sono robusti e resistenti agli urti grazie alle nuove tecnologie e ai nuovi processi di lavorazione. Tra questi c’è la tempra, un procedimento che aumenta di cinque volte la resistenza all’urto e al calore, rispetto al vetro comune. Inoltre essendo il vetro un materiale asettico è inattaccabile da virus e batteri, risultando igienico e sterile.

Vetro extra-chiaro vs Vetro fumé

I tavoli da pranzo in vetro possono essere realizzati con diversi, i più comuni sono quello(trasparente e brillante) e quello(con una colorazione grigio scuro). La scelta dipende dal nostro gusto personale e dalla tipologia di arredo.

Un consiglio è di considerare la luminosità dell’ambiente. Se la sala da pranzo è di piccola metratura e non è ben illuminata è preferibile scegliere un tavolo in vetro extra-chiaro per dare maggiore luce alla stanza. Al contrario se l’ambiente è ampio e luminoso un tavolo in vetro fumé donerà un tocco elegante e raffinato.

Pulizia tavolo da pranzo in vetro

La pulizia di una superficie in vetro non è complicata come molte persone pensano. Persarà sufficiente strofinare la superficie con un, alcool o un detergente specifico per il vetro. Per una pulizia più profonda, esempio per rimuovere residui di caffè o vino, è possibile usare un prodotto anticalcare liquido o candeggina diluita con acqua.

Infine un trucco per evitare la formazione di aloni è quello di asciugare il vetro, subito dopo la pulizia, con un panno di cotone asciutto.