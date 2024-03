La narrativa del sindaco sul Bilancio? Ennesima autocelebrazione

La narrativa del Sindaco e della maggioranza intera sull’aver realizzato un bilancio di previsione eccellente per Vercelli, è uno degli ennesimi momenti di autocelebrazione solitari di questa giunta, che ormai ci ha abituato solo ad elogi personali, misti a momenti di arroganza.

Si tratta di un bilancio che in questi anni era stato tenuto in piedi dai trasferimenti dei Governi precedenti, che con il Governo attuale (del loro stesso colore politico), sono invece terminati. Quindi per quanto il Sindaco dichiari che la spesa su alcuni capitoli, come il sociale, sia rimasta invariata, se teniamo conto di inflazione e aumento dei costi delle materie prime, una spesa invariata porterà a servizi inferiori. Per non contare degli aumenti dei costi dovuti ai progetti del piano Kipar, mai resi noti nonostante i numerosi solleciti della minoranza: dalle utenze, alla manutenzione, alla gestione, agli arredi. Progetto, peraltro, mai condiviso né approvato in Consiglio Comunale. Per colpa di una gestione scellerata degli investimenti far quadrare i conti sarà difficile per le future amministrazioni.

Al momento il bilancio attuale si tiene in piedi con le multe (3,1 milioni di euro, che già lo scorso anno non si erano poi concretizzati) e dei parcheggi. Che in realtà diminuiranno in città, quindi significa che aumenteranno le tariffe o che aumenteranno i posti a pagamento. Il tutto senza una regia generale che pianifichi al meglio i trasporti e l’accesso al centro città. Si prevede una riduzione alla voce relativa alla polizia locale, aspetto che cozza con la mozione voluta dalla Lega per aumentare i turni serali delle forze dell’ordine. Quando i proclami si scontrano con le scelte reali.

Aumentano ancora i costi della TARI, frutto del nuovo sistema di raccolta dei “cassonetti più grandi”, che non porterà ad un cambio di tariffazione, ma solo ad un servizio meno efficace, più scomodo e ad una raccolta di minore qualità.

I numeri esorbitanti, tanto declamati, relativi agli investimenti fanno riferimento al PNRR: soldi arrivati grazie al lavoro degli uffici comunali e provenienti da quell’Unione Europea tanto criticata dalle forze politiche della destra locale. A parte quando serve a tagliare qualche nastro. Investimenti, tra l’altro, non condivisi con la città e che non vanno incontro a quelle che sono le reali esigenze, necessità e problematiche, ma che fanno lievitare i costi. Alcuni dei progetti citati per altro devono ancora essere finanziati e non vedranno luce nel breve periodo. Non si è dato riscontro anche nel 2024 a interventi di manutenzione del suolo pubblico: vediamo in questi giorni quanto marciapiedi e strade ne avrebbero bisogno, a causa di una mancata manutenzione.

Un bilancio però perfettamente coerente e in linea con questa amministrazione: il frutto di mancanza di programmazione, mancanza di contatto con la realtà e autocelebrazione. Una fotocopia di questa maggioranza.

Gruppi Consiliari Partito Democratico e SiAmo Vercelli