«Alta Valsesia isolata, perché nessuno chiede lo stato di calamità?»

In questi giorni la Valsesia sta vivendo momenti di grandi disagio a causa di frane e smottamenti che hanno portato alla chiusura di strade e collegamenti soprattutto con la parte più turistica del nostro territorio.

Disagi per cittadini ma anche danni economici importanti per le attività dell'alta valle, impianti chiusi, alberghi che hanno disdetto prenotazioni, ristoranti privi di personale e clientela limitata a chi era già su quel tratto di territorio, attività di vendita al minuto che non possono rifornirsi con regolarità.