Il Castigliano in lutto: è morto Carlo Bertotti

Il Gruppo Sportivo Dilettantistico Eusebio Castigliano è profondamente addolorato in merito alla scomparsa di Carlo Bertotti, 81 anni. Lo piange la società granata, tutto il mondo del calcio vercellese e il Rione Cappuccini, di cui era una delle memorie storiche.

Punto di riferimento da sempre del club di via Oberdan sin dalla sua fondazione, nel 1963, nel 2014 a Roma aveva ricevuto la targa di benemerenza dagli allora vertici della Figc Giancarlo Abete e Carlo Tavecchio. All'interno del Castigliano, "Il Carlin", come da tutti conosciuto, aveva ricoperto ogni ruolo, dal direttore sportivo al responsabile dell'impianto sportivo di via Oberdan. Sanguigno, passionale, cappuccinato <wbr style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; "></wbr>verace e dalla battuta sempre schietta, mancherà immensamente a tutto gruppo granata, oltreché, in senso più ampio, a tutto il rione al di là della Rantiva, entità alle quali era entrambe legatissimo.