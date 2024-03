“Vercelli in rosa": domenica si cammina per il Centro Antiviolenza Eos

Una camminata "rosa" per sostenere il Centro comunale antiviolenza Eos e dire No a discriminazioni e disparità. Domenica 10 marzo (meteo permettendo), tornano la camminata non competitiva di 7,3 chilometri e la corsa organizzata da Comune, Atletica 78, Coni Regionale, Soroptimist e Rotary Club Vercelli.

«La Vercelli dei camminatori è una realtà che funziona bene, soprattutto quando l’occasione sportiva è in connubio con uno scopo benefico – dice l’assessore allo Sport Domenico Sabatino – così è per la "Camminata Vercelli in rosa" giunta alla quarta edizione».

Il percorso parte da piazza Cavour, dove fin dalla prima mattina verranno effettuate le registrazioni dei partecipanti, per passare in corso Italia, lungo argine Sesia con il rientro passando dl Rione Isola: la partenza della camminata è alle 9.30, mentre la partenza della corsa, inserita nel circuito del Trofeo dei Campanili, inizierà alle ore 10.

«Ci aspettiamo grande partecipazione a questa iniziativa, così come è accaduto per le scorse edizioni - dice la delegata provinciale del Coni, Laura Musazzo -. A corredo della camminata si sono tenuti eventi di sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne, che hanno coinvolto le scuole cittadine».

Piero Volpiano, presidente dell’Atletica 78, sottolinea come «la rete di collaborazione tra pubblico, privato e volontariato ha dato vita a questa iniziativa» mentre la presidente Soroptimist, Lucia Ruzzante invita i partecipanti a indossare scarpe diverse per ricordare la disparità di genere che ancora oggi contraddistingue parte della società.

La quota di iscrizione di 10 euro consente di sostenere le attività del Centro Eos, impegnato nel sostegno alle donne vittime di violenza. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a una data da concordare.