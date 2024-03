Nel Giardino dei Giusti un albero per Yusra Mardini

Un albero per Yusra Mardini, nel Giardino dei Giusti del parco Iqbal Masih.

A piantarlo, nella mattina di mercoledì 6 marzo, l'amministrazione comunale che rende omaggio alla nuotatrice di origine siriana, rifugiata dal marzo 2016 in Germania. La cerimonia, alla presenza delle scuole e dei rappresentanti delle istituzioni, è in programma alle 11: nel 2015, insieme alla sorella, Yusra fuggì da Damasco e, durante la traversata in gommone verso la Grecia, le due giovani, campionesse e provette nuotatrici, trascinarono l'imbarcazione in avaria, mettendo in salvo tutti i passeggeri. In Germania le ragazze, insieme al resto della famiglia chiesero poi lo status di rifugiati. Yusra è la più giovane ambasciatrice Unhcr, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, e dal 2020 è ricordata con una targa al Giardino dei Giusti di Milano.