Pd: «Al presidente della Provincia chiediamo una posizione netta sul deposito»

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è votato domenica 3 marzo per il rinnovo del Consiglio Provinciale con l’elezione di 10 consiglieri. Sono state Elezioni di secondo livello a cui hanno partecipato solo amministratori del territorio (sindaci e consiglieri) .

Il risultato ha confermato la stessa composizione della tornata precedente assegnando 8 consiglieri alla lista di Centrodestra e 2 per quella di Centrosinistra. Si tratta di un risultato scontato considerando i pesi degli amministratori in Provincia.

I nostri consiglieri sono Alberto Fragapane (capogruppo Pd al Comune di Vercelli) e Mattia Beccaro (vice sindaco di Santhià), due giovani esponenti del Pd ma con già alle spalle una buona esperienza politica, a conferma della volontà manifestata dal Partito in questi anni di investire nel futuro.

A loro, come a tutti i candidati che hanno dato la loro disponibilità e collaborazione, va il nostro ringraziamento perché il nostro territorio ha bisogno di poter contare su chi, con responsabilità, continui a rappresentare e supportare le nostre idee.

Dall’altra parte abbiamo assistito a una vera e propria lotta interna tra Lega e FdI in cui, conti alla mano, hanno cercato di capire il valore, il peso all’interno della maggioranza. Auguriamo ad Alberto e Mattia buon lavoro, certi che sapranno affrontare questo nuovo incarico con responsabilità, impegno e chiarezza. La loro opposizione sarà costruttiva e mirata a portare avanti cause nelle quali crediamo, a partire dall’assurda autocandidatura del sindaco di Trino.

Proprio per questo auspichiamo nel prossimo mandato una maggiore chiarezza da parte del presidente della Provincia su questo tema, per il quale serve serietà e nettezza, a partire dalla scelta di un consigliere con delega all’Ambiente che si schieri in modo coerente.