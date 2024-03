I 32 candidati della Lista “Carlo Olmo Sindaco - La Città ai cittadini”

È stata autenticata oggi, martedì 5 marzo, la lista civica “Carlo Olmo Sindaco - La Città ai cittadini”. L’operazione è avvenuta, fra le 11 e le 15, in uno studio notarile della città.

«È fatta di imprenditori, professionisti, lavoratrici e lavoratori che si sono messi al servizio di un progetto che - commenta il candidato Sindaco - vuole rilanciare Vercelli dopo gli anni di declino e lo stato di degrado e abbandono in cui versa».

Selezionando a 360° dalla società civile, ci sono per esempio i nomi di Giorgio De Martini (sales manager di una multinazionale e capolista), Annalisa Oppezzo (medico chirurgo specialista in Radiodiagnostica), Simone Rosazza (avvocato), Piero Mentasti (agricoltore), Carlo Boccalini (ingegnere nucleare), Maurizio Falletta (ex vice comandante della polizia stradale), Francesco Guzzi (sottufficiale dell’esercito Italiano), Mauro Pedrani, (docente di discipline geometriche architettoniche e scenotecnica al Liceo Artistico di Vercelli), Federica Sassone (funzionario Agenzia Dogane e Monopoli) e Rosaria Sangiovanni (Direttore acquisti multinazionale). «In lista anche professionisti del settore immobiliare, come Marco Grasselli, Manuela Casagrande e Loana Garoglio, personaggi con un trascorso professionale di primo ordine come Stefano Verona (ex YKK), Valter Ganzaroli (già sindaco di Oldenico ed ex Presidente dei Parchi della Valle Sesia) e Claudio Zammarchi (per una vita dipendente del Comune di Vercelli). I 32 candidati sono - sottolinea Olmo - persone meritevoli, perbene, che fanno di questo progetto una missione».

Ecco la lista dei 32 candidati: Giorgio De Martini, Annalisa Oppezzo, Simone Rosazza, Federica Sassone, Piero Mentasti, Rosaria Sangiovanni, Ilario Scuteri, Paola Ambrosini, Stefano Verona, Manuela Casagrande, Francesco Guzzi, Loana Garoglio, Valter Ganzaroli, Adil El Hakim, Donatella Terzolo, Claudio Zammarchi, Cristina Panzera, Andrea Bernini, Marco Grasselli, Salvatore Falletta, Serena Rubini, Mauro Pedrani, Gaspare Varsalona, Barbara Veneziani, Antonino Fidacaro, Valentina Defilippi, Sandro Bertone, Rita Spedicato, Morena Bin, Fabrizio Marzola, Giuseppe Caccavo e Carlo Boccalini.

Le firme a sostegno della lista “Carlo Olmo Sindaco - La Città ai cittadini”, alla presenza di un notaio, verranno raccolte sabato 9 e domenica 10 marzo nella sede di corso Libertà 32.

Orari. Sabato: 9-12.30; 16-18.30. Domenica: 16-18.30.