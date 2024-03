Fondazione Marazzato, marzo inizia alla grande: dal successo di Automotoretò al primo Porte aperte

Per la Fondazione Marazzato la primavera 2024 arriva in anticipo. L’attività della prestigiosa raccolta di mezzi storici creata da Carlo Marazzato e conservata a Stroppiana ha infatti preso il via nei primi giorni di marzo con la partecipazione ad Automotoretrò, la manifestazione dedicata al motorismo storico ospitata nelle strutture della Fiera di Parma.

Nel weekend del 2 e 3 marzo, preceduto dalla giornata riservata a stampa e operatori di venerdì 1° marzo, tre dei mezzi più rappresentativi della Collezione sono stati protagonisti di una doppia esposizione: all’interno del Padiglione 2, nello stand 068, sono infatti stati esposti il furgone Lancia Jolly e l’autocarro militare Fiat 18 P, quest’ultimo “ambientazione” dell’esperienza della guida virtuale simulata in ambientazione storica tramite speciali visori VR.

Altro punto di interesse è stato l’autocisterna Fiat 682N Supercortemaggiore, rientrata nella Collezione Marazzato nella primavera del 2023 dopo un lungo restauro e già protagonista di altre apparizioni in varie manifestazioni.

IL PORTE APERTE DEL 9 E 10 MARZO

Il primo evento interno del 2024, in scena a Stroppiana il 9 e 10 marzo, è dedicato a un marchio dal fascino intramontabile: Isotta Fraschini, che dal 1900 al 1949 ha prodotto non soltanto automobili di lusso ma anche camion e motori destinati a vari utilizzi, incluso quello nautico.

Proprio da un esemplare di Isotta Fraschini D80, recuperato e restaurato oltre dieci anni fa, ha preso vita la Collezione Marazzato, oggi composta da oltre 250 mezzi che oggi la Fondazione Marazzato, istituita nel 2023 in memoria dello scomparso Carlo Marazzato, custodisce e gestisce nel complesso di Stroppiana, vicino a Vercelli.

L’evento, intitolato “Il sogno di Tristano”, sarà contraddistinto dall’esposizione di mezzi Isotta Fraschini, allestita nel salone principale del complesso di Stroppiana, ben due convegni e varie iniziative di contorno.

L’esposizione

Accanto al D80 cisterna, simbolo della Collezione, e al D65 anch’esso parte della raccolta, saranno presenti un altro D80, un Tipo 16 e ben tre D65 (tra cui uno con cabina realizzata dalla Carrozzeria Zagato) in vari allestimenti, mezzi provenienti dalle collezioni private Politi, Frapporti e Spadotto.

Accanto a essi ci saranno un raro motore otto cilindri tipo “Monterosa” e un motore offshore della Collezione Girola, più 15 pannelli con la storia del marchio, una mostra fotografica curata dalla Fondazione Negri e altro ancora.

I convegni

Eventi centrali delle due giornate saranno gli incontri con esperti, storici e giornalisti che racconteranno due storie distinte. Il primo, in programma alle 11 di sabato 9 marzo, sarà moderato da Simone Schiavi e vedrà, tra gli altri, l’intervento di Giuseppe Joe Gelonese, Head of Marketing & Communication Isotta Fraschini Motori s.p.a., che parlerà anche del rapporto con Carlo Marazzato e dell’origine della Collezione, e dei membri dell’associazione “Anziani dell’Isotta Fraschini di Saronno”, ultimi testimoni degli anni gloriosi dell’azienda.

Si parlerà anche del Roadshow 2021, che ha visto il marchio Isotta Fraschini in giro per l’Italia presso aziende con cui negli anni ha costruito un forte legame, che ha visto la sua tappa conclusiva ospitata proprio a Stroppiana.

Domenica 10 marzo, sempre alle 11, si terrà invece il convegno “Le piccole case automobilistiche nell’Italia dei primi del ‘900”, dedicata alle realtà scomparse ma mai dimenticate come Ceirano, Diatto, Bianchi e Spa, con il giornalista Massimo Condolo nel doppio ruolo di moderatore e relatore e gli interventi di Donatella Biffignandi, ex conservatrice del Mauto, e dello storico Riccardo Caporali.

Le iniziative di contorno

La formula ormai consolidata prevede ancora una volta un ricco contorno di altre iniziative: durante l’intera durata dell’evento, vale a dire dalle 9 alle 18 delle giornate di sabato e domenica, sarà possibile visitare la collezione liberamente o prendendo parte ai tour guidati con i membri dell’associazione “4 Assi Più”, creata anch’essa da Carlo Marazzato e oggi attiva a fianco della Fondazione per diffondere il grande patrimonio culturale rappresentato dalla collezione.

Ci saranno come sempre un’area ristoro esterna, con piatti e prodotti tipici preparati dalla Pro Loco di Crova, un'area svago con automobiline a pedali riservata ai più piccoli. Alcuni dei veicoli della collezione saranno nuovamente a disposizione per portare i visitatori in brevi giri dimostrativi all’interno del complesso.

Infine, durante la giornata di sabato sarà anche possibile conoscere maggiormente la realtà del Gruppo Marazzato e lasciare il proprio curriculum direttamente all’ufficio personale, che è sempre alla ricerca di nuovi talenti per la crescita del Gruppo.

Il tour tra le risaie

Nel pomeriggio di sabato 9, a partire dalle 14 è possibile partecipare a una gita organizzata rivolta agli appassionati che partecipano ai “Porte Aperte” intervenendo con le loro vetture storiche. Il tour prevede un giro fuori Stroppiana con visita al Principato di Lucedio.

Di seguito il programma dettagliato delle due giornate:

SABATO 9 MARZO

Ore 10:00 apertura

Ore 10:30-13:00 visite guidate

Ore 11:00 convegno con tavola rotonda dal titolo “Il sogno di Tristano”

Relatori e interventi

- Simone Schiavi, giornalista e storico – moderatore

- Giuseppe Joe Gelonese, HM Isotta Fraschini Motori - Il rapporto con Carlo Marazzato e l’ultima tappa del Roadshow

- Fabio Butturi, Powertrain Magazine - Il Roadshow, testimonianze e impressioni

- Riccardo Caporali, storico - I veicoli industriali Isotta Fraschini

- Associazione “Anziani dell’Isotta Fraschini di Saronno” - Le testimonianze in prima persona

Ore 14: partenza “tour tra le risaie”

Ore 14:30-17:00 visite guidate

Ore 18:00 fine della manifestazione





DOMENICA 10 MARZO

Ore 10:00 apertura

Ore 10:30-13:00 visite guidate

Ore 11:00 convegno con tavola rotonda dal titolo “Le piccole case automobilistiche nell’Italia dei primi del ‘900”

Relatori e interventi

- Massimo Condolo, giornalista e storico - moderatore

- Donatella Biffignandi, ex conservatrice del Mauto - Diatto e Itala

- Riccardo Caporali, storico: Bianchi

- Massimo Condolo - Ceirano e Spa

Ore 14:30-17:00 visite guidate

Ore 18:00 fine della manifestazione

Elenco dei veicoli esposti nella mostra tematica

Furgoni e autocarri

● IF D80 (collezione Marazzato)

● IF D65 (collezione Marazzato)

● IF D65 cabina Zagato (collezione Spadotto)

● IF D80 (collezione Frapporti)

● IF D65 (collezione Frapporti)

● IF D65 (collezione Politi)

● IF tipo 16 (collezione Politi)

Lo Showroom della Collezione Marazzato si trova a Stroppiana, lungo la SP31.