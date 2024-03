Esce di strada e si ribalta in un campo: positivo all'alcoltest

E' risultato positivo all'alcoltest l'uomo, residente a Buronzo, che nella giornata di lunedì si è ribaltato con l'auto ad Arro, frazione di Salussola.

Ad accertarlo i Carabinieri che hanno effettuato i controlli, intervenendo insieme al 118. L'uomo si è rifiutato di essere trasportato in ospedale e per lui scatterà una denuncia.

L'incidente, autonomo, è avvenuto intorno alle 14 di lunedì: per i soccorsi sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Biella che si sono occupati del recupero e della messa in sicurezza del mezzo, ribaltato in un campo.