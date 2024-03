PFV Under 19: addio sogni di gloria

Basket Femminile, Campionato under 19 -

Seconda fase - Girone di qualificazione finali Coppa Piemonte

– 2^ giornata di ritorno

Lunedi 4.3.2024 – Vercelli– Palestra Sc- Med. Pertini - ore 19,30

Pallacanestro Femminile Vercelli “Carmen Fiori” – Lapolismile 36-60

(Parziali: 13-17; 24-30; 30-47; 36-60)

Tabellino: Francese A. 12; Chillini 3; Barbero 5; Prinetti 7; Dikrane 4; Rizzato 2; Roggero 3; Giorgi; Francese E.; Dipace; Porcelli; - All.re Gianfranco Anastasio

Nella seconda giornata del girone di ritorno della fase di Coppa Piemonte la PFV “Carmen Fiori” ha perso in casa nel match clou contro la prima in classifica, Lapolismile Torino, per 36-60, abbandonando così ogni possibilità di agganciare le torinesi in vetta alla classifica.

Non c’è stato nulla da fare, dunque, contro la capoclassifica, squadra più esperta (il limite di età è il 2005 e le vercellesi schierano molte giocatrici degli anni successivi) e di stazza fisica nettamente superiore.

Inoltre due infortuni, patiti nei primi minuti di gioco da Chillini e Roggero, hanno complicato assai le cose per la PFV.

Sino all’intervallo la squadra di Anastasio si è battuta bene, restando sempre in scia delle avversarie (13-17 al 10’) e chiudendo a metà gara sul 24-30, quindi ancora ampiamente in partita.

Ma per battere Lapolismile sarebbe stato necessario disputare una partita perfetta e la PFV “Carmen Fiori” non è riuscita nell’impresa, pur mantenendosi a ridosso delle ospiti, nonostante troppi errori al tiro.

Altra musica nel secondo tempo, quando le torinesi prendevano il largo (30-47 al 30’) e le padrone di casa non erano in grado di costruire attacchi efficaci e perdevano anche palloni a ripetizione, consentendo così alle avversarie di segnare in contropiede.

La prossima gara della formazione Under 19 della PFV “Carmen Fiori” si disputerà a Venaria, palestra Sport Club, lunedì 11 marzo alle ore 18,45 contro Basket Venaria, terza in classifica, già sconfitta tre volte in stagione dalla PFV e, quindi, presumibilmente desiderosa di riscattarsi.

Occorrerà senz’altro recuperare il morale e qualche giocatrice acciaccata per essere al meglio e difendere fino alla fine il secondo posto in classifica.