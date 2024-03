Dossena: «Voglio più cattiveria e meno errori»

Arriva in ritardo di mezz'ora Andrea Dossena alla conferenza stampa prepartita. Ritardo giustificato, la mezz'ora è stata dedicata a un prolungamento dell'allenamento.

«Solo due giorni per preparare la gara contro la Pro Patria, che è forte in casa. Giocheremo in un camo pesante, inadatto noi».

Poi due parole sulla partita contro il Mantova.

«Ho visto cose buone ma ho viste anche errori nostri che potevano costarci caro» dice; poi, guardando verso il campo dove ci sono ancora i giocatori che stanno rientrando nello spogliatoio, aggiunge: «Li ho... massacrati. Ma devono capire che è bene capire e analizzare gli errori, così da non ripeterli».

Poi conclude: «Dobbiamo essere cattivi, avere spirito di sacrificio, e se il campo sarà sporco noi dovremo sporcarci più dei nostri avversari. Queste cose, se vogliamo combinare qualcosa di buona, devono far parte del nostro dna.»

Contro la Pro Patria mancheranno Parodi e Mustacchio.

Uno, fra Sarzi Puttini e Citi, giocherà da centrale, al fianco di Camigliano. Sulla destra, come ala, ci sarà o Pannitteri oppure Petrella.