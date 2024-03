Provincia, i nomi degli eletti nel nuovo Consiglio

Sono Alessandro Montella, Massimo Camandona Massimo, Michele Pairotto, Gianna Poletti, Tatiana Bernardi, Pier Mauro Andorno, Diego Marchetti, Margherita Candeli (per la lista a sostegno di Davide Gilardino) e Alberto Fragapane e Mattia Beccaro (per la lista di minoranza Vercelli e Valsesia No al deposito nucleare) i componenti del nuovo Consiglio provinciale, eletti nel corso della tornata di domenica.

«Grande soddisfazione per questo straordinario risultato ottenuto dai candidati in appoggio al presidente Davide Gilardino. Non ci siamo lasciati trascinare da polemiche sterili come i candidati della sinistra e i fatti ne sono la prova. Fratelli d’Italia, con l’elezione di quattro consiglieri, raddoppia la presenza in consiglio e dimostra di avere una squadra di amministratori capace e credibile», dichiara l’onorevole Sara Kelany, commissario provinciale.