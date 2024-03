Italia Viva, confronto sulla sanità

Circa cento persone hanno partecipato dalle 10 alle 13 di sabato 2 marzo, all’incontro pubblico dal titolo “Curare la Sanità oggi: problematiche e prospettive” organizzato da Italia Viva Provincia di Vercelli nella sala convegno del Modo Hotel.

L’incontro, curato e moderato dalla presidente Provinciale Francesca Tini Brunozzi, ha visto susseguirsi di interventi sul tema della sanità in Piemonte quale esito dei lavori realizzati in questi anni dal Tavolo Regionale Sanità di Italia Viva.

Dopo il saluto in collegamento video con la sentratice Raffaella Paira (vcoordinatrice nazionale IV), ha preso la parola Mario Cometti (presidente Zona Bassa Vercellese IV e Coordinamento Tavolo Regionale Sanità) che ha trattato “Il diritto alla sanità nella

prospettiva europea”; Sergio Bretti (già primario di Oncologia ASL TO4 e coordinamento Tavolo Regionale Sanità) ha illustrato il “Documento programmatico del Tavolo Regionale Sanità di Italia Viva”; Marcello Trada (già direttore di Struttura Semplice di Endocrinologia Pediatrica; pediatra di libera scelta all'ASL VC) ha posto l’interrogativo “La sanità vercellese è un ammalato grave?”; Franco Ancona (già direttore di progetti di trasformazione di servizi sanitari regionali) ha portato dati al quesito “Il sistema sanitario a copertura universale, riusciremo a salvarlo?”; Simona Delmastro (fisioterapista ASL11 Vercelli) ha fatto uno spaccato su “La nostra Asl e il territorio della Valsesia: il punto di vista di un operatore sanitario”, Rodolfo Brun (già coordinatore del Servizio di Psicologia per i Trapianti Regione Piemonte-Valle d'Aosta; coordinatore del Tavolo Salute e Territorio di Torino e Provincia) ha trattato “La relazione di aiuto come guarigione”; infine Lisa Noja (consigliera di Italia Viva in Regione Lombardia) all’interno di un discorso più ampio ha fatto un focus su “Il ruolo protagonista della donna nelle pratiche di screening e nel successo della prevenzione”.

Le conclusioni dei lavori alla senatrice Silvia Fregolent, presidente Italia Viva Piemonte.

All’incontro, oltre a iscritti e ai presidenti provinciali e di sona di Italia Viva del Piemonte, erano presenti personalità della politica vercellese: il sindaco di Santhià Angela Ariotti; la segretaria provinciale Pd, Mariella Moccia con il capogruppo in Comune Alberto Fragapane e l’ex consigliere regionale Alessandro Bizjak; Roberto

Scheda; Alessandro Stecco già consigliere regionale del Piemonte in quota Lega; il candidto sindaco Carlo Olmo. Erano inoltre presenti il presidente nazionale della Lega Diritti del Malato, Marco Gemelli, e Massimo Giuntoli rappresentante nel Cnel del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori .