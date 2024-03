Strada per Alagna aperta solo in tre fasce orarie. Carcoforo resta isolato

Si fanno lunghi i tempi per la riapertura della sp 299 della Valsesia interrotta, da domenica, per la caduta di un grosso masso poco nel Comune di Campertogno.

Nella giornata i tecnici e il personale sono stati al lavoro, ma fino a che non verrà realizzato un complessivo intervento di messa in sicurezza, i collegamenti con l'alta valle saranno garantiti solo in certe fasce orarie.

«Da martedì 5 marzo, in attesa di complessi interventi di messa in sicurezza del versante, saranno garantite tre fasce orarie in cui sarà permesso transitare con il presidio del soccorso alpino: dalle 7 alle 9; dalle 12 alle 14 e dalle 17 alle 19». Negli altri orari il transito sarà invece interdetto.

In Val Sermenza resta isolato anche Carcoforo: in una nota la Provincia conferma l’interruzione totale della circolazione sulla strada provinciale 124 Rimasco-Carcoforo fino al termine della situazione di pericolo per la pubblica incolumità.

E' stato invece riaperto il tratto della rotonda di Borgosesia, in regione Torame, dove sabato si erano verificati piccoli smottamenti. La circolazione in direzione Crevacuore e Guardabosone torna dunque completamente regolare.