Maltempo: incidenti, dissesti, pali e alberi pericolanti. Oltre 20 interventi dei Vigili del Fuoco

Interventi a raffica, tra la giornata e la notte di domenica, per i danni causati dal matempo. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia sono intervenuti i volontari di Cravagliana e Alagna hanno gestito oltre 20 interventi: danni d’acqua a Borgosesia, alberi e pali pericolanti sulla provinciale SP299 e dissesti statici sulla provinciale per Civiasco, oltre a vari incidenti stradali.

Attualmente la situazione è sotto controllo e sono stati effettuati i ripristini necessari.

In Valsesia, è stata chiusa anche la provinciale per Alagna dopo il distacco di un masso precipitato sulla carreggiata a Piode: per la serata e la notte i centri di Pila, Campertogno, Mollia, Riva Valdobbia e Alagna sono rimasti isolati. Oggi personale e tecnici della Provincia saranno al lavoro per le verifiche necessarie alla riapertura al traffico dell'arteria. Chiuse, per il rischi valanghe, anche moltissime strade comunali ad Alagna, Riva Valdobbia, Rimella e nelle testate delle valli dove la neve ha abbondamente superato il metro di altezza (due metri all'Alpe di Mera).

In pianura, nella mattina di lunedì è stato superato il livello di allerta della roggia Marcova a Costanzana, con conseguente previsione di chiusura del ponte. In generale, però la situazione di corsi d'acqua e reticolo idrico minore, costantemente monitorati, non ha destato allarme.