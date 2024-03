Sono in fase di accertamento cause e dinamica dell'incidente sul lavoro nel quale è rimasto gravemente ferito un operaio di 46 anni, impegnato in un intervento sulla linea ferroviaria Novara - Varallo, a Borgosesia.

Soccorso dal personale del 118, l'uomo è stato portato in codice rosso in ospedale per le cure del case: secondo le prime informazioni, da parte dei medici ci sarebbe comunque un cauto ottimismo per un esito positivo della vicenda.