Successo del docufilm sulla Fiera in Campo del 1928

Ha ottenuto un buon successo di pubblico il secondo appuntamento del ciclo di incontri Il venerdì dell’Happy bar .

Venerdi 1 marzo Flavio Ardissone ha presentato il docufilm sulla vecchissima “fiera in campo” del 1928 .Erano presenti anche numerosi insegnanti ed allievi dell’istituto Agrario Di Vercelli e le immagini del vecchio documento in pellicola riversato in digitale hanno destato molta curiosità ed attenzione per quello che il grande fotografo e cineoperatore degli anni 20 Luigi de Fabianis seppe immortalare su pellicola

.Il prossimo appuntamento avrà come tema "Da porta torino al burg d’inglejs" nuovo docufilm sempre di Ardissone, una passeggiata con numerose interviste, immagini, aneddoti e curiosità rilasciate da numerosi esercenti storici del noto quartiere vercellese, e che ringraziamo per aver contribuito alla sua realizzazione