Vecchia Porta Casale: serata in musica con i Subarmonica

Proseguono gli eventi musicali alla Ca’ dal Mariu Bel. Alla Cascina Rantiva – corso Papa Giovanni Paolo II 31/a, sede del Comitato Vecchia Porta Casale, l’appuntamento è per venerdì 1 marzo, alle ore 21,15, con i Subarmonica. La band nasce nell’estate del 2019 quando quattro amici, tre chitarristi e un bassista, ex componenti di alcuni gruppi degli anni 70/80, tra i quali i “Vermi”, “SalePepe”, “Mancastroppa” e “Quintobraccio”, decidono di ritrovarsi un giorno a settimana a casa di uno di loro per provare a risuonare cover di vecchi brani che hanno fatto la storia del pop/rock/blues.

Oltre alle tre chitarre e al basso si aggregano anche un tastierista/cantante, un batterista e, più recentemente, una cantante/corista.

Nascono così “I mej che gnenti” con l’unico scopo di passare insieme qualche ora di buona musica. Fino a quando arrivano i primi inviti ad esibirsi in pubblico. La band decide di accettare e di condividere con altre persone le cover dei pezzi di quegli anni.

Recentemente il nome del gruppo è cambiato in Subarmonica, ma a parte il nome la musica non è cambiata e neppure i componenti che sono: Orazio Cherubin (voce e tastiere), Franco Furno (chitarra e voce), Giorgio Corradino (chitarra), Paolo Curti (batteria), Roberto Bellis (basso), Gianna Ferraris (voce e cori).

L’ingresso alla serata è libero. Al termine i cuochi del Comitato offriranno a tutti presenti la celebre panissa vercellese.