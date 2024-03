Alla guida di un autocarro con una falsa patente peruviana

Gli operatori della Polizia Stradale di Vercelli hanno sanzionato il conducente di un autocarro che, sebbene residente in Italia da più di un anno, non aveva ancora richiesto la conversione della patente di guida peruviana. Inoltre, poiché alcune caratteristiche della patente facevano insorgere diversi dubbi sulla sua autenticità, si è proceduto al sequestro della stessa, allo scopo di consentirne un esame più approfondito da parte del personale della Scientifica.

In attesa della conferma della falsità del documento esibito, gli agenti hanno proceduto a sanzionare il conducente del veicolo per guida senza patente ai sensi dell’articolo 116, comma 15, del Codice della Strada. L’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Vercelli per i reati di uso di atto falso e/o di falsità materiale.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini.