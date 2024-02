Taekwondo, "l'arte dei calci volanti" - FOTO

Ecco le immagini dei ragazzi della Pro Vercelli Evolution Taekwondo, che, domenica, hanno partecipato a una giornata a Cossato. Una bella esperienza per i ragazzi che si allenano alla palestra "The Crew. Fit & fight" e che stanno scoprendo e mettendo in pratica i benefici fisici e mentali di una disciplina antica, praticata nel mondo da oltre 70 milioni di persone e che, dal 2000, è sport Olimpico.

Per i bambini, oltre a favorire l'attività fisica, il Taekwondo serve a sviluppare capacità di coordinazione, reazione ed elaborazione di strategie da adottare nel corso delle prove, favorisce la capacità di stare in gruppo e insegna ad accettare le sconfitte evitando frustrazioni negative.

Per informazioni sull'attività di Pro Vercelli Evolution Taekwondo è possibile scrivere alla mail: info@tkdevolution.it o telefonare al 366.3070174 (Stefano).