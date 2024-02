Nuovi brand di abbigliamento sulla via del successo: ecco la top 3

Il bello della moda è legato al fatto che, grazie al web e all’intraprendenza che caratterizza i creativi di oggi, con molti più mezzi rispetto al passato per far vivere la propria passione, nascono tantissimi brand interessanti.

Si tratta di aziende che si affacciano a un mondo a dir poco difficile da affrontare.

Nel sempre più competitivo mondo della moda, emergere e ottenere successo come nuovo brand richiede non solo qualità e stile ma anche un tocco di originalità.

Con un mercato online sempre più accessibile e vasto, infatti, i consumatori hanno a disposizione un'infinità di opzioni tra cui scegliere – inclusa la personalizzazione, dato che nel web esiste un'infinità di eCommerce come Fullgadgets.com per l'abbigliamento personalizzato – pertanto i nuovi brand devono distinguersi con proposte uniche e innovative che catturino l'attenzione dei potenziali clienti.

Per chi, come te, ama il pensiero di curare il proprio look senza lasciare nulla al caso, abbiamo selezionato tre marchi che, negli ultimi anni, si stanno facendo strada sulla scena fashion, conquistando il cuore di tantissimi consumatori.

Street wear, un trend che non conosce crisi e i brand emergenti da tenere d’occhio

Lo street wear è uno stile che, ormai da anni, è sulla cresta dell’onda - in questo periodo, si stanno svolgendo a Londra e in altre grandi città le sfilate per il prossimo autunno/inverno e sono numerosi gli influencer che lo hanno valorizzato rendendolo protagonista dei propri look - e sono diversi i brand che hanno scelto di renderlo protagonista del proprio business.

Semplice ma originale, permette di distinguersi con carattere e creatività anche nei momenti di relax. Scopriamo come, nel corso degli ultimi anni, diversi designer lo hanno interpretato, in alcuni casi stravolto ma, in tutte le situazioni, oggettivamente esaltato.

Aries Arise

Fino a qualche anno fa, era impensabile associare il concetto di street wear al lusso. Le cose sono cambiate da tempo: l’abbigliamento caratterizzato da esclusività e attenzione ai dettagli è uscito dai contesti lontani dal mondo dove era relegato in passato.

Il lusso è diventato democratico e originale e a dimostrarlo ci pensano brand come Aries Arise, un progetto italiano ma basato a Londra. Da questa città prendono ispirazione i designer del marchio, che omaggiano in particolare le illustrazioni degli artisti che lavorano nella capitale inglese.

MISBHV

Questo brand di street style compie dieci anni quest’anno e ha alle spalle, fino ad ora, una storia di grande successo. A dimostrazione di ciò è possibile ricordare il fatto che, nel corso degli anni, i suoi capi sono stati scelti, per i look da indossare mentre si recano a eventi importanti, da dive delle passerelle come la top model Bella Hadid.

Fondato dalla designer polacca Natalia Maczek, appassionatasi alla moda a seguito di un lavoro estivo a Londra diversi anni prima, ha uno stile che deve molto alla scena techno-punk con la quale, nel corso della prima giovinezza, entrambi i founder, ossia la Maczek e il suo partner nel lavoro e nella vita, hanno conosciuto a Varsavia.

Con diversi store in tutto il mondo, il brand si contraddistingue per citazioni importanti dell’estetica degli anni ‘90, senza dimenticare gli omaggi all’estetica che caratterizza l’abbigliamento dei motociclisti.

Ci sono anche ispirazioni a grandi artisti, come per esempio Andy Warhol e Paul Cézanne (di quest’ultimo vengono citate in particolare le scelte cromatiche).

Barrow

Questo brand italiano, che ha il suo showroom principale in centro a Milano, omaggia lo spirito dei giovani nativi digitali che, attraverso i mezzi di comunicazione online, esaltano la propria unicità.

Una particolarità interessante? Il suo team di creativi è anonimo. Con capi indossati da Chiara Ferragni in occasione di diversi contenuti sponsorizzati, propone capi per uomo, donna e bambino.