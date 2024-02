Uomo morto in casa: giallo in corso XXVI Aprile

Sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato per far chiarezza sulle cause della morte di un uomo che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato accoltellato in un alloggio di corso XXVI Aprile 22, quasi all'angolo con corso Avogadro di Quaregna.

Una vicenda dai contorni ancora oscuri, avvenuta poco prima delle 19: al vaglio delle forze dell'ordine ci sono diverse ipotesi. Non si esclude che, dopo aver subito un'aggressione, la vittima possa aver accusato un malore fatale.

Al momento non è noto se, all'interno dell'alloggio, siano state trovate altre persone.

(Notizia in aggiornamento)