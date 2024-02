Corso Abbiate, cede un tubo fognario

C'è il cedimento di un tubo fognario, forse appartenente a una rete secondaria, dietro all'apertura di un buco nell'asfalto lungo corso Abbiate, in all'altezza dell'attraversamento pedonale di via Petrarca.

La zona, dalla sera di lunedì, è transennata dopo che l'asfalto è sprofondato mentre transitava un'auto. Un buco non vasto ma comunque significativo di una criticità da risolvere.

Per intervenire, il personale del Comune dovrà attendere la fine dell'ondata di maltempo e scavare in profondità per aggiustare, o sostituire, il tubo danneggiato.