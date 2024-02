Elezioni provinciali: la lista di centro sinistra incontra i valsesiani

Il centrosinistra presenta la lista dei candidati alle elezioni provinciali del prossimo 3 marzo nel corso di un incontro che viene organizzato mercoledì alle 18,30 all'Albergo Italia di Varallo. "Vercelli e Valsesia, no al deposito nucleare, la Provincia dei Comuni", è composta da Mattia Beccaro (vicesindaco di Santhià); Antonia Berra (consigliere comunale di Salasco); Doriano Bertolone (sindaco di Salasco); Maria Bernardina Curto (consigliere comunale di Moncrivello); Alberto Fragapane (consigliere comunale di Vercelli); Giovanna Giordano (consigliere comunale di Alice Castello) e Pier Luigi Prino (consigliere comunale di Valduggia).

Alle elezioni per la Provincia (ente di secondo livello) votano consiglieri comunali e sindaci. «La Lista costruita dal centrosinistra - si legge in una nota - unisce Amministratori accomunati da una posizione netta e contraria all’mposizione antiscientifica dell'installazione di un deposito di rifiuti radioattivi nel Comune di Trino ma anche, più in generale, dall'idea che la nostra Provincia debba essere rappresentata da Amministratori coerenti, che non si trincerano nell'ipocrisia di comodo, ma che vogliono tutelare e valorizzare il nostro territorio, con le parole e con i fatti».