Serie B, PFV sconfitta in casa dal Basket Femminile Biellese

Campionato di serie B –

Girone di qualificazione – 6^ giornata di ritorno

Vercelli – Palapiacco - via Donizetti 11

Sabato 24.2.2024 – ore 20,30

Pallacanestro Femminile Vercelli – Basket Femminile Biellese 49-60

(Parziali 16-7; 25-29; 37-43; 49-60)

Tabellino: Bassani 2; Bertelegni 2; Buffa 8; Bracco 26; Gentilini 1; Bouchefra 6; Deangelis; Coralluzzo 4; Leone Giulia; Leone Sara; Francese A.; Chillini.

Allenatore Gabriele Bendazzi; aiuto allenatore: Andrea Congionti.

Ancora una sconfitta per la PFV, questa volta in casa e ad opera del Basket Femminile Biellese che si è imposta sul parquet vercellese per 49-60.

Come spesso accaduto in questa stagione, la PFV ha lottato, si è fatta anche apprezzare in certi frangenti durante la gara, ma non ha saputo evitare tutte quelle piccole sbavature e quegli errori che, alla fine dei conti, hanno fatto la differenza.

Peraltro cominciava bene la gara della squadra di casa che, disputando un primo quarto quasi da manuale, in cui riusciva a selezionare ottimamente le scelte di tiro e ad opporre alle

avversarie una difesa attenta ed efficace, chiudendo sul 16-7, quindi con soli 7 punti al passivo, la prima frazione.

L’incantesimo, però, finiva presto. Già nel secondo periodo, complice un quintetto di casa con scarso equilibrio e poche bocche da fuoco in campo (9 punti in tutto), Biella riusciva a recuperare

portandosi prima a ridosso delle avversarie per poi, verso fine periodo, effettuare il sorpasso al 16’, per la prima volta, sul 20-21. In questa fase la PFV commetteva parecchi errori banali, sia al tiro sia in fase di impostazione, dando l’impressione di essere in preda ad una sorta di frenesia collettiva, che spesso portava a sbagliare. I primi 20’ si chiudevano sul 25-29.

Il terzo periodo era anch’esso connotato da errori vari, su ambo i fronti, con la PFV che al 27’, però, si riportava comunque sotto sul 35-38, grazie alla solita Bracco (26 punti) , ma senza riuscire a coronare la rimonta. Anzi al 30’ il punteggio diceva 37-43 ed il divario aumentava, sia pure di poco.

Neppure nell’ultimo quarto si concretizzava l’auspicata rimonta, anzi Biella era brava a sfruttare gli errori che la PFV continuava a commettere in fase di realizzazione ed anche

ad avvantaggiarsi della sbandata in cui il duo arbitrale incappava nelle fasi finali, prendendo alcune decisioni molto discutibili che facevano infuriare entrambe le panchine e le

giocatrici in campo (due falli tecnici comminati, uno per parte), creando parecchio nervosismo che, giocoforza, finiva per favorire chi era in vantaggio, che poteva così controllare il match.

Finiva 49-60 per Biella, con uno scarto finale che forse non fotografa bene il divario emerso in campo fra le due formazioni, che non è stato assolutamente rimarchevole.

“E’ stata forse una delle più brutte partite che abbiamo disputato in questa stagione” il commento sul sito della società dopo la contesa.

La PFV ha tirato con il 36% da due, il 29% da tre ed un buon 66% ai liberi. Ciò che è apparso quantomeno “curioso” è stato il numero di falli fischiati: 16 contro la squadra di casa e solo 7

in tutta la partita contro Biella, tenuto conto che è stata una gara combattuta con difese individuali intense su ambo i fronti. Misteri del basket.

La prossima gara (7^ di ritorno) sarà ancora a Vercelli, domenica 3 marzo alle ore 18,00 contro la dominatrice del girone, Basket Pegli. Il pronostico è, dunque, negativo.

Non si sa ancora, però, dove si giocherà, ossia al Palapiacco a porte chiuse od alla palestra della Scuola Elementare. Bertinetti, se disponibile.