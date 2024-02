Rices, partenza razzo

Lettera 22-Rices Vercelli 53-72

Tabellino Rices.

Vercellone 6; Paulato 12; Curino; El Hammami 6; Liberali 25; Volpe; Skilja 8; Sow 2; Gamba; Maccapani 3; Cattaneo 2; Agoglia 8. Coach Antonio Galdi, vice Fulvio Buffa.

Ivrea – Parte nel migliori dei modi l'avventura dei Rices nei play off che vince (e bene: +19) contro una squadra con cui aveva sempre perso (il 5 novembre 2023 a Vercelli, e il 21 gennaio di quest'anno) nella fase di qualificazione.

Nonostante la vittoria, mai messa in discussione, i Rices, certo, hanno dominato e meritato ma, soprattutto nel terzo e quarto periodo diciamo che... non hanno brillato. Troppe prestazioni con luci e ombre (palle perse, disattenzioni difensive).

Sottotono i due giocatori che erano stati i migliori nell'ultima di qualificazione, con il Novi, e cioè Agoglia e Cattaneo.

Bene, anzi benissimo Liberali (the best): nella partenza a razzo dei Rices (15 a 4) 11 punti portano la sua firma. Partenza a razzo, dicevamo, ma nella fase finale della prima frazione i Rices hanno accusato il solito blackout (che appare, scompare, riappare) che ha consentito ai padroni di casa di restare in partita: Rices 15, Lettera 22 12.

Nel secondo periodo, però la squadra gira bene, tanto in difesa quanto nelle transizioni offensive. Giocano bene tutti i ragazzi di Galdi (una nota di merito a Volpe, nessun canestro, ma è un giocatore che dà equilibrio alla squadra) e così prendono il largo: 40 a 24.

Nel terzo periodo piovono... bombe “targate” Rices. Che ne mettono a segno sei, tre consecutive (Liberali, Vercellone, ancora Liberali), e a questo punto per l'Ivrea Lettera 22 sembrerebbe notte fonda, macché, da +25 (51-26), i padroni di casa riemergono portandosi a -15 (51 a 35 per i Rices), ma vengono mandati al tappeto da altre due bombe: di Maccapani ed El Hammami (giocatori che hanno dato il loro contributo alla vittoria).

Ultimo quarto con un po' di errori (anche se sei sopra di 20 non ne dovresti fare), ma la partita, oramai, era segnata: 72 a 53 per i Rices, e avanti così.